Lutto terribile per il mondo del calcio, Rafa Benitez: "Tragico evento, che tristezza"

Lutto terribile per il mondo del calcio: dopo giorni di ricerche e tentativi di salvataggio, Christian Atsu, calciatore dell'Hatayspor, ex Chelsea fra le altre, è stato trovato morto sotto le macerie dopo il tremendo terremodo in Turchia. Lo riportano le agenzie di stampa fra cui l'Agi, e la notizia sarebbe stata confermata dall'agente del calciatore. Il ghanese aveva 31 anni.

In carriera Atsu ha incontrato anche Rafa Benitez che sui social ha voluto salutare così il calciatore:

"Sono profondamente rattristato dalla terribile notizia su Christian Atsu. I miei pensieri e le mie preghiere vanno ai suoi amici, alla sua famiglia e a tutti quelli che sono stati colpiti da questo tragico evento. Una persona davvero speciale. RIP Cristian"

