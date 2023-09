L'Atalanta prende in giro Scamacca su TikTok: solo con Osimhen è scoppiato un caso | VIDEO

Ha fatto tanto discutere il caso Osimhen con il video della SSC Napoli su Tik Tok. Ma il noto social è spesso usato dai club di Serie A in questo modo 'ironico', l'ultimo caso è quello dell'Atalanta che ha da poco pubblicato un video per prendere in giro il proprio attaccante Gianluca Scamacca che non ha avuto nessuna reazione al riguardo.