Allegria nello spogliatoio azzurro dopo Monza-Napoli 2-4. Tra le varie risate per la felicità del risultato, spuntano anche quelle per la sorpresa nel vedere Juan Jesus versione arbitro. Il brasiliano, infatti, è apparso con la divisa del direttore di gara come si evince da uno scatto postato da Kvaratskhelia.