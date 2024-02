Geolier show a Sanremo, spunta la reazione spontanea di Fiorello in platea | VIDEO

Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore di Emanuele, la sala stampa spinge la figlia d'arte alla vittoria. Come ha fatto Geolier a non vincere il Festival di Sanremo 2024 col 60% del televoto a suo favore? La risposta è semplice: per i 2/3 pesava il voto di sala stampa e radio. E vi spieghiamo qui come ha votato la giuria, pur di penalizzare il rapper napoletano.

Intanto, a favore del rapper napoletano spunta anche una reazione a caldo e spontanea in platea di Fiorello, che durante la prima esibizione della prima serata di Geolier era fra il pubblico dell'Ariston per poi inscenare una sua gag al termine dell'esibizione. "Bella questa qui...", ha esclamato Fiorello durante il primo ascolto live di "I p'me tu p'te", e alla fine ha esultato e applaudito la canzone in gara.

Ecco il video: