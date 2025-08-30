Napoli-Cagliari 1-0: la festa dopo il gol di Anguissa, le giocate di De Bruyne e gli acquisti in tribuna | FOTOGALLERY CN24
Zoom
30-08-2025 23:18
Napoli-Cagliari 1-0, le foto del match di CalcioNapoli24
Ultimissime Napoli-Cagliari, serata di enorme sofferenza ma che si conclude fortunatamente col sorriso grazie al goal di Frank Anguissa allo scadere.
Napoli-Cagliari 1-0, le foto della partita
Vi proponiamo di seguito la carrellata di scatti a firma di Ciro De Luca a bordo campo allo stadio Maradona.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News