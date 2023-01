Daspo per il baby tifoso 16enne: ruba un pallone e 'sfugge' agli steward | VIDEO

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cremonese, gli agenti del Commissariato San Paolo, hanno denunciato un 16enne napoletano per essersi impossessato di un pallone da gioco finito nel settore inferiore dei distinti rifiutandosi di consegnarlo agli steward.

Per il baby tifoso è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Spunta anche il video del momento sui social.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Clicca su play per guardare il video del tifoso Luigi: