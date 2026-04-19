Nonostante la sconfitta e la brutta prestazione, ieri da Conte è arrivato un ringraziamento

Ultime notizie SSC Napoli - L’attenzione di Antonio Conte si sposta sull’impatto della sconfitta nel percorso verso la qualificazione alla Champions League, obiettivo fondamentale della stagione. Non nasconde le difficoltà generate da questo risultato, che complica ulteriormente la rincorsa, ma mantiene un approccio pragmatico e orientato alla reazione.

Ieri da Conte è arrivato un ringraziamento

Centrale è il ringraziamento rivolto ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo minuto nonostante la prestazione deludente. Il tecnico sottolinea come il gruppo meriti comunque riconoscenza per il lavoro svolto durante l’anno, ma allo stesso tempo ribadisce la necessità di azzerare tutto e ripartire immediatamente, con concentrazione e spirito combattivo, già dalla ripresa degli allenamenti.

Di seguito in conferenza stampa dell'allenatore Antonio Conte dopo il risultato finale di Napoli-Lazio. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona di Napoli.