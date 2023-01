Lecce-Lazio 2-1, prima dell'anno da dimenticare per Sarri: il tabellino

Notizie calcio. Sorpresa al Via del Mare: il Lecce batte 2-1 la Lazio di Maurizio Sarri. Rimonta vincente per i salentini che ottengono tre punti preziosissimi in chiave salvezza.

Lecce-Lazio 2-1, il tabellino

Sembrava tutto facile per la Lazio, avanti dopo pochi minuti con il gol del solito Immobile. Con il passare dei minuti, però, il Lecce è venuto fuori mettendo alle corde i bianconcelesti apparsi poco reattivi ed incisivi. Nella ripresa prima Strefezza e poi Colombo hanno ribaltato il risultato, con i giallorossi che hanno difeso il 2-1 dagli assalti finali dei capitolini. Con questo successo il Lecce sale a quota 18 punti in classifica e si allontana dalla zona retrocessione, mentre la Lazio resta ferma a 30.

LECCE-LAZIO 2-1

Marcatori: 14' Immobile (LA), 57' Strefezza (LE), 71' Colombo (LE)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (89' Maleh), Hjulmand, Blin (89' Askildsen); Strefezza (73' Oudin), Colombo (Ceesay), Banda (46' Di Francesco). All. Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic (62' Vecino), Cataldi (79' Marcos Antonio), Basic (85' Romero); Pedro (62' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (79' Cancellieri). All. Sarri

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Banda (LE), 37' Casale (LA), 48' Gallo (LE), 78' Hjulmand (LE), Cancellieri (LA)