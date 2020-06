Formazioni ufficiali Fiorentina-Brescia: le scelte di Iachini e Lopez

Formazioni Ufficiali Fiorentina Brescia. Il match Fiorentina Brescia si giocherà alle ore 19.30 per l'inizio della 27a giornata di Serie A, si torna in campo post Coronavirus per tutte le squadre. Rush finale per i club che cercano di raggiungere i propri obiettivi. La Fiorentina di Iachini prova a recuperare qualche punto per la zona Europa League. In difficoltà il Brescia che dovrà fare un miracolo soltanto per evitare la retrocessione. Fiorentina Brescia formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Fiorentina Brescia

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlhaovic.



Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlhaovic. BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Papetti, Mateju, Sempirini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Donnarumma, Skrabb.

