Fiorentina, Montella su Instagram: "Avvio complicato e in salita, incontreremo squadre forti"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha scritto un post su Instagram commentando il calendario di Serie A. Ecco le sue parole.

"Napoli, Genoa, Juventus, Atalanta e Milan. Avvio complicato, ed in salita. Inutile girarci intorno. Soprattutto perché incrociamo squadre forti, club blasonati, gruppi in cerca di conferma, e altri in cerca di riscatto. Ma soprattutto tre di queste cinque, sono realtà consolidate, strutturate, con chiare identità tattiche e prime tre forze dello scorso campionato. Ma noi contiamo di dire la nostra, vogliamo farlo. Da subito. Senza paura. Siamo al lavoro, tutti. Per il bene del nostro club. Forza Fiorentina, avanti. Senza timori. E con tanto orgoglio Viola".