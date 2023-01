Cremonese-Juve, protesta sul web: fuorigioco inesistente, il gol di Valeri era regolare! | FOTO

Cremonese-Juventus è finita 0-1 con gol di Milik, ma la squadra di casa era riuscita ad andare in vantaggio per ben due volte, se non fosse che entrambi i gol sono stati annullati. Prima a Valeri e poi a Dessers è stata negata la gioia del gol con una decisione dell'arbitro alquanto dubbia, che ha scatenato molte polemiche sui social.

Fuorigioco Cremonese-Juve

Il giornalista Paolo Ziliani segnala l'inesistenza del fuorigioco di Valeri sul lancio di Bianchetti in Cremonese-Juve: la proiezione della linea di fuorigioco dimostrerebbe che Valeri era dietro la linea dei difensori e dunque il gol sarebbe stato regolare, nonostante il VAR Mazzoleni abbia confermato la decisione del direttore di gara.

Gol annullato

Ziliani commenta così su Twitter: "Il fatto grave non è Valeri in posizione regolare; è che decidono loro quel che vogliono e poi non ti fanno poi più vedere nè sapere nulla (e se c'è da far sparire qualche audio, vedi Orsato, sono meglio di Houdini)".