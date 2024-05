"Quando rinnova con l'Atalanta?" Accostato al Napoli, Gasperini in conferenza risponde così!

Ultime notizie Serie A - Accostato anche alla panchina del Napoli, si parla tanto del futuro di Gian Piero Gasperini in queste settimane. Fra l'offerta di rinnovo dell'Atalanta e qualche rumors fra Napoli e altre piazze.

A rispondere in conferenza stampa, dopo Salernitana-Atalanta, è proprio Gasperini che replica così sul suo futuro:

Quando rinnova con l'Atalanta?

"Capisco la curiosità sua e di tanta gente. Mi creda, però: arriveremo all'una di notte a casa, se andrà bene andremo a dormire alle 2 e domattina ci alleniamo con chi non ha giocato oggi. Mercoledì pomeriggio ci rivedremo tutti per la prima volta e dovremo velocemente preparare sul piano tattico una semifinale di ritorno di Europa League. Una sfida storica per l'Atalanta che può giocarsi una finale di una competizione internazionale. Poi domenica abbiamo la Roma, uno scontro diretto per la posizione Champions. Poi mercoledì ci sarà la finale di coppa Italia con la Juventus. E ancora, in caso di ulteriore finale, Lecce e Torino con il potenziale recupero con la Fiorentina. Non so quando avremo il tempo per parlare".