Probabili formazioni Udinese-Napoli, ultimissime SKY: Calzona sorprende in attacco?

Ultimissime Udinese-Napoli, tutto pronto alla Dacia Arena per il posticipo della 35a giornata di Serie A. Gara fondamentale per i friulani guidati da Fabio Cannavaro in ottica salvezza; appuntamento decisivo però anche gli azzurri per provare a strappare in extremis un doveroso piazzamento europeo. Ma sarà necessaria una vittoria per tenersi in scia e provare a salvare minimamente una stagione poi da dimenticare.

Ultimissime SKY Udinese-Napoli

Gara speciale per Cannavaro da napoletano doc. Ma sentimenti a parte proverà a dare una grande gioia a chi gli ha dato fiducia con una chiamata che sperava di ricevere già da Aurelio De Laurentiis dopo l'esonero di Rudi Garcia. Due assenti importanti tra le fila bianconere, ovvero Payero e Perez squalificati. scelti i sostituti con Lucca unica punta e Pereyra alle sue spalle.

Francesco Calzona anche deve considerare alcune assenze come quella in particolare di Kvaratskhelia ed è ancora ballottaggio per il sostituto tra Ngonge e Lindstrom: tuttavia potrebbe spuntarla l'ex Verona alla fine e non l'ex Eintracht. Recuperato Politano, Cajuste in campo dal primo minuto al posto dell'assente Zielinski.

Probabili formazioni Udinese-Napoli