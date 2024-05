La profezia di Criscitiello: "Udinese-Napoli finirà in pareggio, ADL e Pozzo amici e c'è Samardzic..."

Ultime notizie Napoli - Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, dopo aver pronosticato il favore dell'Inter al Sassuolo aveva pronosticato sia il pari di Cagliari-Lecce che quello di Udinese-Napoli nel suo consueto editoriale sul sito della tv sportiva. Dopo che venerdì aveva annunciato che il Sassuolo avrebbe vinto contro l'Inter campione d'Italia, cosa che poi è realmente capitata, ieri ha affermato che il Napoli non vincerà a Udine, facendo intendere che dietro alla mancata sconfitta per l'Udinese ci sarebbe poi dietro il trasferimento di Lazar Samardzic in azzurro:

"Sassuolo-Inter? Parlare dopo è per tutti. Venerdi su Sportitalia vi avevamo anticipato il finale del film. Stasera Udinese-Napoli. Il film sarà lo stesso. Il cinema diverso. E a giugno Samardzic potrebbe vedere da vicino il Vesuvio. L'Udinese ha il Napoli, storicamente società amica, hanno fatto tanto business insieme. Siamo pur sempre in Italia. De Laurentiis ha comprato più giocatori dall'Udinese che in giro per il mondo, quindi io credo che i buoni rapporti a quattro giornate dalla fine ci siano sempre stati...".