Cremonese-Juve: gol annullato a Dessers, cosa ha fischiato l'arbitro?

Serie A - Incredibile quanto accaduto nel primo tempo di Cremonese-Juventus di Serie A, dove la squadra di Alvini è andata in gol per due volte: prima con Valeri e poi con Dessers. Entrambi i gol sono però stati annullati, uno dal Var che ha evidenziato il fuorigioco e poi quello all'attaccante per un fischio dell'arbitro.

Gol Dessers Cremonese Juve annullato: il motivo

Ma cosa ha fischiato l'arbitro Ayroldi al gol di Dessers in Cremonese Juventus? E' questa la domanda che si fanno tutti i tifosi in Italia, in particolare quelli della Crmonese, che non hanno ben capito il fischio fatto dall'arbitro Ayroldi al gol di Dessers in Cremonese Juve, che avrebbe permesso alla squadra di casa di andare in vantaggio.

Il gol di Dessers è andato in scena intorno al minuto 20 e pare che l'arbitro Ayroldi abbia fischiato un fallo dell'attaccane su Danilo al momento della difesa della palla. Gol annullato a Dessers in Cremonese Juve che ha lasciato tutti interdetti per la decisione giudice di gara.