Lozano e il bel gesto per un tifoso venuto da Palermo | VIDEO

Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, l'altro ieri ha reso felice un tifoso azzurro arrivato a Castel di Sangro direttamente da Palermo.

Tredicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata ad attivazione e possesso palla. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata lavoro specifico di difesa e attacco. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Osimhen.