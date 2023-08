Aurelio De Laurentiis accontenta i bambini del Summer Camp con foto e battute a bordo campo. Il presidente, come al solito, ha assistito alla seduta d'allenamento della squadra di Garcia da bordo campo. Il patron azzurro è rimasto in panchina tutto il tempo della seduta, uscendo di fatto dopo tutta la squadra. Il presidente, all'uscita dal campo, si è poi fermato a fare foto e autografi con i bambini e chiedendogli: "Vi è piaciuto questo Summer camp?". Clicca su play per guardare il video: