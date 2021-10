Tuttosport - Senatori dello spogliatoio del Napoli infuriati per la sconfitta con lo Spartak: ecco cosa è accaduto venerdì

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea la rabbia che c'è nello spogliatoio del Napoli per la sconfitta contro lo Spartak Mosca.

"Rocco Commisso si rifà (quasi) a Giulio Cesare che esclamò la frase “veni, vidi, vici” subito dopo la fulminea vittoria su Farnace. “Venite, guardate e perdete”, ha parafrasato il patron viola per spingere la sua squadra ad una vittoria pesante. «Noi veniamo, vediamo e poi ci si ritrova dopo la partita per tirare le somme», è stata la risposta di Luciano Spalletti, che accetta la provocazione e risponde con quella che spera possa essere la congiura delle idi di ottobre. Di senatori giusti per il controcolpaccio ne ha e sono ancora infuriati per il modo con il quale è arrivata giovedì la prima sconfitta stagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri nella rifinitura è stata messa a punto la formazione con la strategia utile a sorprendere la formazione ben allenata da Italiano"