Paura Girona, due calciatori in ospedale: le condizioni

Attimi di paura durante l'allenamento di giovedì 25 aprile per il Girona, in vista del prossimo match de LaLiga contro il Las Palmas. Durante lo svolgersi della sessione, c'è stato un violento scontro tra Juanpe e Yan Couto: i due giocatori hanno sbattuto violentemente la testa e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti medici, ma il timore iniziale ora è rientrato.

Brutto episodio durante l'allenamento del Girona, che, quasi sicuramente, perderà sia Juanpe che Yan Couto per la partita contro il Las Palmas, in programma per sabato 27 aprile alle 14. I due giocatori si sono scontrati violentemente nello svolgersi della seduta, accasciandosi a terra e suscitando preoccupazione nello staff catalano. Brutte notizie, dunque, per Michel, che, quasi sicuramente, non li avrà a disposizione per la prossima partita, ma, fortunatamente, entrambi i giocatori sono da considerarsi fuori pericolo.

Il Girona, infatti, attraverso il suo profilo X, ha condiviso le condizioni dei propri giocatori. Juanpe ha riportato una frattura al naso e resterà fuori per circa due settimane, mentre Yan Couto, con un forte colpo e un taglio sul sopracciglio, sarà da valutare la sua per la partita contro il Las Palmas. Per il difensore brasiliano sono 30 le presenze in campionato, condite da 1 gol e 8 assist, mentre per lo spagnolo 15 apparizioni. Il Girona, dunque, perde due giocatori importanti nel proprio organico, in una lotta per la Champions League che si avvicina ai momenti decisivi. Al momento, i catalani si trovano al terzo posto in classifica, con 7 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid quarto.