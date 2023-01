Tuttosport - Non si potrà più pensare ad una Juve che paghi clausola da 90 milioni al Napoli per Higuain

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul nuovo corso che ci sarà alla Juventus:

"Ma servirà una figura di campo che risponda ai requisiti richiesti da un club che dovrà cambiare il modo di concepire e strutturare il mercato, l’area scouting, lo sviluppo della struttura tecnica. Non si potrà più pensare a una Juventus, per fare un esempio del passato, che si presenti dal Napoli con 90 milioni di euro per pagare la clausola di Higuain. Serve una rivoluzione nel pensiero e nell’azione, che non significa però abbassare l’asticella delle ambizioni: lavorare sui giovani e sugli emergenti, pescare talenti e/o costruirli in casa, dovranno essere obiettivi e punti fermi della dirigenza"