Notizie calcio. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, soffermandosi sul lavoro quotidiano che mister Mazzarri sta svolgendo con il gurppo azzurro:

Il calendario è tiranno e Mazzarri sta organizzando il lavoro uomo per uomo. A cominciare dalla testa, con colloqui ad personam per poi finire sul posizionamento in campo, un rapido soccorso che il coach sta mettendo in pratica per avere quanto prima il miglior Napoli.