Tuttosport - A quanto ammonta la percentuale di rivendita su Hojlund spettante al Man Utd

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'affare Hojlund Napoli:

"Nel contratto dell’attaccante classe 2003, inoltre, è stata inserita una clausola rescissoria da 90 milioni di euro. L’accordo tra il Napoli ed il Manchester United è stato chiuso per un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League, e la somma che il Napoli dovrà versare sarà di 44 milioni. Oltre a garantire ai Red Devils una percentuale del 5% sulla futura rivendita".