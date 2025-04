Troppi infortuni muscolari: già 5 giocatori del Napoli hanno avuto problemi al "soleo"

Il Napoli ha un problema con gli infortuni muscolari. Il KO di David Neres spinge l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino a ripercorrere tutti gli infortuni muscolari della stagione e in particolare quelli al "soleo", che altro non è che il muscolo dello scatto.

Come fa notare Il Mattino, già 5 calciatori del Napoli quest'anno hanno sofferto di problemi al soleo. Una ciclicità che il quotidiano definisce "pericolosa". Oltre a David Neres (due volte), erano già stati costretti a dare forfait per lo stesso tipo di infortunio Mazzocchi (due volte), Olivera (due volte), Politano e Anguissa.

L’ennesimo stop di uno dei suoi giocatori non è certo andato giù a Conte che come sempre non le ha mandate a dire ed ha anche acceso i riflettori sulla singolare frequenza di infortuni allo stesso muscolo, puntando l’indice sui campi di Castel Volturno. E probabilmente anche con qualche infortunio in meno, verrebbe da concludere, stando alle dichiarazioni di Conte.