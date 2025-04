Gazzetta - Rafa Marin non ha mai convinto Conte, ora è il candidato principale per non rischiare rivoluzioni!

Ultime notizie SSC Napoli - Gli infortuni hanno azzoppato il Napoli, e ora Buongiorno e Juan Jesus saranno la coppia di difensori dell’infermeria. A Lecce ci sarà Rafa Marin per Conte? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Rrahmani sarà il pilastro, ma al suo fianco bisognerà intuire in queste giorni chi sarà il prescelto: Rafa Marin non ha mai convinto l’allenatore, non fino al punto di elevarlo a primo cambio, però diventa il candidato principale per non avventurarsi in rivoluzione anche un po’ rischiose"