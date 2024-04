Tensione altissima in casa Napoli, ADL da Roma manda un messaggio preciso alla squadra

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli:

"A Castel Volturno si sono radunati anche tutti i dirigenti e ha fatto arrivare comunque la sua voce pure Aurelio De Laurentiis, impegnato a Roma nei preparativi per la sua audizione di stamattina a Palazzo Chigi sullo stadio a Bagnoli. I giocatori hanno evitato per ora il ritiro punitivo, ma il provvedimento del presidente è stato soltanto congelato ed è pronto a scattare di nuovo (questa volta senza ripensamenti...) in caso di ko contro la Roma domenica al Maradona, ore 18. La tensione resta dunque altissima e c’è poco tempo per ritrovare un minimo di compattezza, foss’anche per evitare la contestazione dei tifosi e per un quieto vivere — quello sì — di comune interesse".