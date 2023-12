Ricavi Champions League Napoli: boom per ranking e market pool, tutte le cifre

Napoli Calcio - La gara di Champions League domani contro il Braga vale davvero molto soprattutto dal punto di vista economico per le casse del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato quanto il club ha in cassato finora dalla Champions League e quanto potrebbe incassare complessivamente dal passaggio del turno.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Napoli ha portato già un bel po’ di soldi in cassa, se li è meritati vincendo lo scudetto e quindi guadagnando l’accesso nella sala delle slot machine: ai 15 milioni e seicentoquarantamila euro, sono stati aggiunti i sei milioni e cinquecentotrentamila euro che sono serviti anche a placare l’amarezza di Adl per aver buttato via, con il pareggio contro l’Union Berlino, poco meno di due milioni. Ma superare la fase a gironi e starsene con i sedici più forti in Champions ha un senso ed elargisce un premio di altri 9,6 milioni, quanto basta per passarsela un po’ meglio e continuare a sognare.

E comunque, è la somma che poi fa una grossa differenza, perché è cash anche il ranking storico e il market pool può gonfiare la voce incasso (complessivo) tra i sessantaquattro e i settanta milioni di euro: per chi con il bilancio ha un doveroso rispetto è una botta di vita"