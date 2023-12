Repubblica - Finito il tempo degli alibi, rendimento inaccettabile per i giocatori dopo 3 sconfitte di fila

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime partite perse dal Napoli tra campionato e Champions League:

"Mazzarri le sta maneggiando con diplomazia (“ Non giudico chi c’era prima di me”) e si è messo al lavoro per riparare i cocci, facendo i conti pure con un calendario durissimo. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Real Madrid, Inter e Juve, però, è finito il tempo degli alibi pure per i calciatori, il cui rendimento è stato finora inaccettabile e di gran lunga al di sotto delle attese: a prescindere della situazione di disagio in cui il gruppo ha dovuto barcamenarsi per colpe non sue".