Repubblica - Calzona infligge un castigo ai giocatori del Napoli: è successo ieri a Castel Volturno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli. Il quotidiano si sofferma a parlare di cosa ha fatto il tecnico Francesco Calzona per cercare di dare una scossa alla squadra, prendendo di petto la situazione ormai ai limiti:

"Il Napoli è andato da tempo in pezzi e nemmeno Francesco Calzona è riuscito a mettere ordine tra le macerie lasciate dai suoi deludenti predecessori: Garcia e Mazzarri. Ma il tecnico calabrese ha deciso di non gettare la spugna e ieri è entrato a gamba tesa sulla crisi, dopo averecercato invano per settimane di rianimare la squadra senza utilizzare le maniere forti".

"Adesso però la misura è definitivamente colma ed è arrivato il momento del pugno di ferro per dare la scossa ai giocatori: via il pallone e solo lavoro atletico per tutti, con oltre un’ora di corsa, slalom tra gli ostacoli, decine di flessioni ed esercizi di resistenza. È questo il castigo che è stato inflitto a Di Lorenzo e compagni, che in precedenza avevano dovuto vedere e rivedere fino alla noia al videotape gli errori assurdi collezionati nella trasferta di Empoli".