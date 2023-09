Tuttosport - La reazione di De Laurentiis dopo la sconfitta con la Lazio: chieste spiegazioni sul secondo tempo. Una cosa l'ha stupito

Calcio Napoli - Come avrà reagiato De Laurentiis alla brutta sconfitta contro la Lazio? L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport racconta come il presidente del Napoli ha non solo reagito al primo ko in campionato, ma abbia anche chiesto spiegazioni per il brutto secondo tempo della squadra.

Napoli Lazio 1 2, reazione De Laurentiis

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport per quanto riguarda la reazione di De Laurentiis dopo Napoli-Lazio 1-2: