Consigliere comunale Simeone a CN24: "Festa scudetto? C'è un problema che altre città non hanno. Sull'apertura del terzo anello del Maradona..."

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, è intervenuto alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Parma e Cagliari non ci hanno mai regalato nulla, è il Napoli che deve andarsi a prendere i punti per lo scudetto. Stesso discorso vale anche per la gara contro il Genoa. Questo scudetto lo si vince facendo 1-0 o 2-1. Spero in un passo falso dell’Inter che dovrà giocare contro avversari motivati come ad esempio la Lazio.

Bus scoperto in caso di scudetto? Qualsiasi cosa si voglia organizzare rispetto a 2 anni fa, oggi c’è la volontà da parte di chi deve gestire l’ordine pubblico di organizzare qualcosa di diverso. Qualsiasi cosa si faccia deve essere coordinata con chi gestisce la pubblica sicurezza. Abbiamo un problema che le altre città non hanno: avremmo un mare di tifosi in strada ma non abbiamo tante strade larghe. Il problema sicurezza sta tutto qui, l’assenza di spazi di manovra. Noi dobbiamo tutelare l’incolumità fisica di tutti. Sappiamo che il lungomare è interessato da lavori di manutenzione. Bisogna creare le condizioni, la volontà di farlo c’è.

Terzo anello aperto per Napoli-Cagliari? Non ci sono le condizioni anche perché va sistemato. Credo che qualche intervento infrastrutturale vada fatto. E’ un’operazione che va gestita con il Napoli, sicuramente qualcosa andrà fatto. Lascio ai tecnici la parola. In mano al sindaco è stato dato un dossier, non so se si sia sentito con De Laurentiis.

La convenzione coente al Napoli di utilizzare la struttura nel giorno gara ed anche un giorno prima. Noi stiamo parla di un’area esterna allo stadio Maradona. Ovvio che determinati lavori sul terzo anello non potrebbero essere fatti durante altri eventi. Noi dobbiamo fare il restyling del Maradona, bisogna trovare un accordo anche per centrare l’obiettivo Euro 2032”.