Napoli da domani in ritiro per la Roma: svelato il motivo della scelta di Caserta come location

Il Napoli già da domani andrà in ritiro per preparare la gara interna contro la Roma. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non esclude un prolungamento della decisione in caso di prestazione scialba come con l'Empoli. Inoltre il quotidiano svela anche il motivo per il quale gli azzurri andranno in ritiro a Caserta e non in zona Napoli o Castel Volturno come solito.

Napoli Roma: gli azzurri da domani in ritiro

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il ritiro degli azzurri in vista del match contro la Roma: