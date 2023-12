Notizie Calcio Napoli - Ora arriva il Braga per la Champions League al Maradona e non sono concessi errori, perché in ballo c’è una qualificazione da centrare assolutamente per il Napoli per rimettere in carreggiata la stagione. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, niente soldout per l’occasione: al massimo saranno 40.000 gli spettatori, con le sole curve superiori già esaurite e con ancora ampia disponibilità negli altri settori.