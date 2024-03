Mondiale per Club 2025, il Napoli si qualifica se... la combinazione vincente e l'ipotesi di pari punti con la Juve

Barcellona - Napoli, è il grande giorno. Non è in palio la qualfiicazione solo ai quarti di Champions League ma per gli azzurri anche il pass al prossimo Mondiale per club. biettivo Mondiale per Club. Il torneo cambia format e inizierà nel 2025 prendendo di fatto il posto della competizione che al momento è aperta solo alla vincitrice della Champions League. Alla UEFA sono riservati 12 posti slot: 4 per le vincenti delle ultime quattro edizioni della Champions (incluso quest'anno) più otto in base al ranking.

Napoli Mondiale per club De Laurentiis

Mondiale del club, la situazione del Napoli

Ogni Paese ha diritto a un massimo di due posti. Gli azzurri ottengono il pass qualificandosi battendo il Barcellona, poi vincendo una partita o pareggiando entrambi i quarti. Il club partenopeo dovrebbe vincere però entro i 90 minuti regolamentari stasera, in caso di eventuale vittoria ai supplementari o ai calci di rigore allora servirebbe addirittura raggiungere la semifinale di Champions League per staccare il pass per il Mondiale per Club.

Al Napoli servirebbe avere gli stessi punti della Juventus nel ranking o superare i bianconeri. A pari punti viene infatti premiata la squadra che ha ottenuto il miglior risultato di Champions nelle ultime stagioni e di fatto il Napoli è riuscito a raggiungere i quarti nel torneo 2022-2023.

Se il Napoli dovesse vincere la Champions la Juventus sarebbe fuori dal Mondiale per Club. A prendere il posto vacante in base al ranking una spagnola o il Salisburgo.