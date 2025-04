"Mi sono stirato". Ecco quando Buongiorno ha capito che la sua stagione stava finendo

Ultime notizie SSC Napoli - Alessandro Buongiorno, nel momento in cui è piombato a terra, minuto 64 di Napoli-Torino, ha capito subito che la sua stagione stava finendo, scrive la Gazzetta dello Sport.

«Mi sono stirato». Più precisamente, una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra: "ha chiuso in quel momento il suo campionato — 22 presenze, 1926’ effettivi — che continuerà a vivere dalla poltrona di casa o da quella del Maradona. La riabilitazione è cominciata, ma servirà per il futuro: per stavolta è game over, Conte dovrà fare con quelli che gli restano, due centrali naturali e altri due, volendo, da adattare".