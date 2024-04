Mertens torna a Castel Volturno: ha caricato la squadra parlando con il gruppo

Dries Mertens ha approfittato di un giorno di riposo concessogli dal Galatasaray per fare un blitz nella sua terra adottiva. L’attaccante belga si è fiondato a Castel Volturno per salutare la squadra che intanto si stava allenando agli ordini di Calzona. Mertens è stato accolto a braccia aperte dal Napoli che poco più tardi ha postato anche alcune foto della sua visita nel quartier generale azzurro.

Mertens torna a Castel Volturno

Come riporta Il Mattino, il bomber si è trattenuto a parlare con tutto il gruppo, composto da molti giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio per anni. Facile immaginare che Mertens abbia provato a caricare la squadra in questo rush finale in cui ancora tutto può succedere con i campioni d’Italia che hanno l’obbligo di non lasciare nulla di intentato. Eloquente l’abbraccio con capitan Di Lorenzo ed anche la foto con Osimhen. Tra attaccanti di razza, insomma. Ma a Castel Volturno, Mertens ha ritrovato sopratutto Francesco Calzona a cui il belga deve tantissimo in termini di carriera. E di gol.