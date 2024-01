"Che rivincita, si impone a modo suo ed il Napoli rinasce", Mazzarri decisivo in Supercoppa: voti altissimi sui quotidiani

Notizie Napoli calcio. Il Napoli torna alle origini e strappa il pass per la finale di Supercoppa: Mazzarri si affida nuovamente al 3-4-2-1 a lui caro e batte per 3-0 la Fiorentina.

Mazzarri pagelle Napoli-Fiorentina 3-0

Ecco voti e pagelle di Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina 3-0:

Gazzetta 7,5 - Che rivincita per Walter col suo modulo preferito. Da settimane può lavorare come ama lui e si vede: la squadra corre, lotta, ha ritrovato la fame e ora anche le vittorie. Con i cambi squarcia la resistenza viola.

Corriere dello Sport 7 - L’ha vinta a modo suo. Con la difesa a tre, cioè a cinque: un 5-4-1 che risolve l’emergenza a centrocampo, fa saltare il piano di Italiano e rilancia una squadra che 11 giorni fa era letteralmente crollata contro il Toro. Dallo 0-3 di Torino al 3-0 di ieri non è stato un attimo, ma è la chiusura di un cerchio. Il Napoli è rinato.

Tuttosport 7 - Torna alla difesa a tre anche per le diverse defezioni. Voleva la finale e ci riesce con una prova concreta.

Il Mattino 7,5 - Ordinato il suo inedito Napoli, difesa a tre e contropiede. Applicazione difensiva finalmente doc. Decide che nella partita da "dentro e fuori" deve per forza di cose cambiare. Basta con la ricerca di qualcosa che non esiste più. Mazzarri si stufa di non essere Mazzarri, si toglie la maschera che ha indossato fino ad adesso, manda al diavolo quel 4-3-3 che non sa fare e con l'inedito 3-4-3 manda in tilt Italiano che fa marcare i suoi a uomo a tutto campo. Blindato in una difesa a uomo, pronta a ripartire alla prima disattenzione, il Napoli torna a un vecchio calcio che vince. E quindi piace. Anche quando fa i cambi, lascia intatta la tratta tattica, ovvero la difesa resta a tre e con la palla agli altri somiglia a un catenaccio con il 5-4-1. Doveva trovare la chiave per vincere. La trova.