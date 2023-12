Mauro: “Il Napoli non ha bisogno di rinforzi a gennaio: deve ritrovare la cazzimma che l’ha fatto grande”

Massimo Mauro, doppio ex di Juventus e Napoli, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non mi aspettavo un Napoli a 11 punti dalla vetta. Fra i titolari dello scorso anno manca solo Kim. È vero he aveva fatto una stagione straordinaria, ma la sua assenza non basta per spiegare l'annata no del Napoli. Spalletti aveva fatto un gran lavoro fuori dal campo recuperando concetti che si erano persi.

Mazzarri? La squadra pare aver disimparato il pressing e il contropiede straordinari di Spalletti. Per ritornare tra le prime quattro deve ricominciare a correre e recuperare la cazzimma che l'ha fatto grande. A gennaio non ha bisogno di nessuno il napoli, deve solo tornare a giocare bene"