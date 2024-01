Napoletana, 17 anni e predestinata: Ginevra Caracciolo ai Mondiali di vela in Argentina!

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno si parla di Ginevra Caracciolo, velista napoletana, che oggi parte per l'Argentina per disputare il Mondiale 2024 under-19 di vela.

Ginevra Caracciolo

Ultime notizie. Chi è Ginevra Caracciolo? Napoletana, 17 anni, velista campionessa del mondo 2022 nella classe ILCA 4, vicecampionessa del mondo 2023 in ILCA 6, vicecampionessa italiana giovanile 2023, quarta classificata al campionato del mondo under 21 nel 2023. Ma - poiché il destino ci mette del suo - Ginevra è la discendente per parte di padre dell’ammiraglio Francesco Caracciolo, duca di Brienza (1752-1799). A fine '700 Francesco Caracciolo fu l'Ammiraglio della Real Marina del Regno di Napoli che si morì per la causa della Rivoluzione napoletana del 1799.

Intervistata dal Corriere del Mezzogiorno, la giovane sportiva napoletana ha parlato anche del suo rapporto con la città: "Io vorrei restare a vivere a Napoli. Penso che Napoli offra quasi tutto quello di cui una persona ha bisogno, per esempio, dal mio punto di vista, io ho bisogno del mare".