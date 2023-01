Insulti per la Roma all'arrivo a Napoli, Gazzetta ammonisce: gesto da censurare

Ultime notizie Napoli calcio - Ieri sera la Roma è giunta a Napoli in un clima rovente (a dispetto delle basse temperature). Come vi abbiamo riportato, i giallorossi sono stati accolti da pesanti insulti dopo essere scesi dal pullman che li aveva portati in albergo.

Roma insultata a Napoli

Un episodio sicuramente da condannare, che non fa onore alla città di Napoli. Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato:

Intanto ieri sera all’arrivo nell’hotel del ritiro a Napoli, qualche ragazzino maleducato ha apostrofato Dybala ed Abraham. Insulti gratuiti e da censurare. Per fortuna nulla più.