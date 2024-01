Il Napoli torna alla carica per Sudakov: si tratta con lo Shakhtar

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole un altro giocatore da prendere a centrocampo in questa sessione di mercato di gennaio e l'obiettivo è Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Si tratta con il club ucraino che valuta Georgiy Sudakov 18 milioni per il cartellino. Il trequartista ha uno stipendio da 1,4 milioni per 5 anni.