Il Mattino - C'è un allenatore che farebbe carte false per allenare il Napoli. Occhio anche all'outsider Paulo Sousa

Stefano Pioli sembrerebbe davanti a tutti, al momento, per guidare il Napoli la prossima stagione. Come si legge però su Il Mattino, ci sarebbe un altro tecnico che farebbe praticamente carte false per allenare gli azzurri. Occhio poi anche ad un vero e proprio outsider; si tratta di un nome già in orbita Napoli la scorsa estate.

Nuovo allenatore del Napoli

Napoli - Come si legge su Il Mattino, Vincenzo Italiano farebbe carte false per allenare gli azzurri la prossima stagione. De Laurentiis, già da mesi, ha avuto il via libera da parte dell'amico Rocco Commisso anche se adesso sembra davvero tergiversare su questo profilo. Lo stesso quotidiano poi lancia un vero e proprio outsider per la panchina del Napoli. Si tratta del portoghese Paulo Sousa che già la scorsa estate incontrò proprio De Laurentiis mentre era ancora sotto contratto con la Salernitana.