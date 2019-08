Icardi, Gazzetta: spunta un 'dispetto' all'Inter, pretesa la 7. Alexis Sanchez non potrà più averla

Ultime calcio - Il caso Icardi non trova una soluzione, con il calciatore che vorrebbe restare all'Inter o comunque andare alla Juventus, rispedendo al mittente le offerte del Napoli con la Roma che si è tirata fuori.

Icardi ha preteso il numero 7 dall'Inter

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel frattempo Alexis in nerazzurro potrebbe essere costretto a un’altra rinuncia, quella della numero 7. Entro domenica l’Inter presenterà la lista dei 25 per il campionato – che si può integrare da qui al 2 settembre ma non può subire modifiche sui numeri di maglia – e il numero preferito di Alexis per il momento è stato prenotato da Mauro Icardi, che aveva optato per questa scelta subito dopo aver appreso che il suo 9 sarebbe finito a Romelu Lukaku.

Icardi