Mauro Icardi è un calciatore dell'Inter e della Nazionale argentina.

Mauro Icardi, la biografia e le curiosità

Mauro Emanuel Icardi è un calciatore argentino, attaccante dell'Inter e della Nazionale argentina. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, emerge poi nei primi anni 2010 con la maglia della Sampdoria. Approdato in seguito all'Inter, si afferma come uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale, vincendo il titolo di capocannoniere della Serie A nel 2014-2015 e nel 2017-2018; della squadra interista è stato anche capitano dal 2015 al 2019. È stato nominato miglior calciatore AIC nel 2018, oltre ad essere stato inserito nella squadra dell'anno AIC nel 2015 e nel 2018. Compare al fianco di Lionel Messi nella copertina dell'edizione italiana del videogioco FIFA 16. Nel 2016 ha pubblicato la sua autobiografia, Sempre avanti, scritta con Paolo Fontanesi. Primogenito di Juan, di origini piemontesi (il suo bisnonno era di Carmagnola) e Analia Rivero, possiede il doppio passaporto. Il 27 maggio 2014 si è sposato con Wanda Nara, ex moglie dell'ex amico Maxi López (suo compagno di squadra alla Sampdoria), da cui ha avuto due figlie, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Dov'è nato Mauro Icardi?

Icardi è nato a Rosario, in Argentina.

Quanti anni ha Icardi?

Mauro Icardi è nato il 19 febbraio 1993, quest'anno quindi ha compito 26 anni.

Chi è la moglie di Icardi?

Wanda Nara è l'attuale moglie di Icardi.

Figli Icardi?

Francesca (nata il 19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016). Ma la loro quotidianità è arricchita anche dalla presenza dei tre figli che Wanda ha avuto da López: Valentino Gastón (10 anni), Constantino (8) e Benedicto (7).

Altezza Icardi?

Icardi è alto 1,81 cm.

Contratto Icardi?

Mauro Icardi ha un contratto con l'Inter fino al 2021.

Stipendio Icardi, ecco quanto guadagna Mauro Icardi?

Icardi ha un contratto con l'Inter di circa 4,5 milioni di euro a stagione. L'attaccante argentino guadagna 4,5 milioni di euro all'anno fino al 2021.

Numero maglia Icardi?

Icardi ha indossato il numero di maglia 9 nell'Inter, mentre con la Nazionale argentina indossa il numero di maglia 7.

Mauro Icardi Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Mauro Icardi è di 80 milioni di euro.

Agente Icardi?

L'agente di Icardi è la moglie Wanda Nara.

Mauro Icardi, le caratteristiche tecniche

Soprannominato El niño del partido (in italiano "il ragazzo della partita"), Icardi è un classico centravanti vecchio stile, forte fisicamente, dominatore d'area nonché dotato di fiuto del gol. Da centravanti puro qual era, ha saputo in seguito trasformarsi anche in attaccante di manovra, spesso uomo-assist per i compagni di reparto, pur restando più avvezzo a finalizzare che a contribuire al gioco corale della squadra.