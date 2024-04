Retroscena Zielinski: Marotta ha battuto Giuntoli, voleva portarlo alla Juventus!

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta un retroscena di mercato, con la sfida Inter-Juventus per Piotr Zielinski:

"Marotta ha confermato la sua grande capacità di fiutare l'affare prima degli altri e portare a casa il talento di turno a costo zero. Appena ha capito che tra il Napoli e Zielinski non ci fossero le condizioni per andare avanti con il matrimonio si è inserito a gamba tesa, battendo anche la concorrenza agguerrita della Juventus e di Cristiano Giuntoli che pure avrebbe riabbracciato il polacco a Torino".