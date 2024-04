Juventus, guai per Giuntoli: l'esonero di Allegri costerà 20 milioni

Calciomercato - Arrivano le ultime notizie da Tuttosport oggi in edicola riguardo la decisione che ha preso Massimiliano Allegri che non è intenzionato a lasciare lo stipendio che percepisce alla Juventus. Il tecnico sa già che a fine anno il club vorrà rinunciare a lui e lui è pronto a chiedere tutto lo stipendio fino a fine contratto (scadenza 2025). Una mazzata per Giuntoli che dovrà esonerare Allegri alla Juventus che non ha intenzione di rinunciare a un euro, né per sé né per il suo staff. Un esonero che costerà circa 20 milioni di euro al club bianconero.