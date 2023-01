Gazzetta rivela: Sirigu ha offerte anche dalla Francia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di scambio di prestiti secchi perquanto riguarda Sirigu e Gollini:

"Quella di Coppa Italia contro la Sampdoria di qualche giorno fa potrebbe rimanere quindi l’ultima gara giocata da Gollini con la maglia viola sulle spalle. Le statistiche dicono 9 partite totali, otto reti subite (2 in campionato, 6 in Conference League, 0 in Coppa Italia) e un senso di incompiuto. Qualora l’affare andasse in porto (Sirigu ha offerte anche dalla Francia), il Napoli dovrebbe parlare con l’Atalanta per decidere la formula. Mentre Sirigu arriverebbe a Firenze fino alla scadenza del contratto (il prossimo giugno) prima di decidere il da farsi".