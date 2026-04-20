Adani: "Il Napoli non ha tirato in porta ma non è proprio partita alcuna azione: avete visto gli errori in impostazione?"

Le Interviste  
Adani: Il Napoli non ha tirato in porta ma non è proprio partita alcuna azione: avete visto gli errori in impostazione?

Le parole di Daniele Adani

Ultime notizie SSC Napoli - Durante la nuova Domenica Sportiva, Daniele Adani, con l’aiuto delle immagini, mostra tutti gli errori dei calciatori del Napoli nel match perso con la Lazio, in particolare in fase di impostazione:

“Allora, io vi faccio vedere una lavagna brutta, noiosa e deprimente. Preparatevi: un disastro. Perché questo è stato il Napoli.

Guardate Buongiorno in occasione del rigore. Calcia addosso a Noslin, guardate la velocità. Poi taglia la strada, fa sedere Beukema, Lobotka rientra, gli frana addosso ed è questo calcio di rigore.

Però guardate bene la costruzione. Gli azzurri si mettono anche scaglionati bene, secondo me, abbastanza bene, però vedi la Lazio: gli sta davanti, costruisce un piccolo castello difensivo, no? Andando ad ostruire le linee di passaggio.

Anche Olivera non trova il varco. Guardate anche da dietro, perché sono questi gli errori, secondo me, che deprimono. Olivera: ci prova a mettere palla imbucata, intercettata.

Ecco, guardate come gioca il Napoli: basso ritmo. Qua l’altro centrale dalla parte opposta, Beukema intercettato, e riparte la Lazio, che poi vanifica nella costruzione.

Di nuovo Olivera dall’altra parte, palla sull’esterno, si alza Spinazzola: intercettato. È stato così, ragazzi, sempre. Quindi è vero che il Napoli non ha tirato, non è proprio mai uscito in maniera pulita, non ha messo mai in condizione nemmeno gli attaccanti e quindi la Lazio, al palleggio, con la qualità della sua squadra, soprattutto con le idee di Sarri.

Ancora una volta McTominay tergiversa, non trova spazio, lo smarcamento non c’è, le linee sono chiuse. 

Arriva palla a Politano di prima nello spazio a chi? Quattro giocatori che chiudono, gli rimane la palla lunga a chi? A nessuno. E Hojlund che allarga le braccia e gli dice: ‘Guardami, ti sono venuto incontro’.

Questo è stato il Napoli ieri, eh.”

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
Back To Top