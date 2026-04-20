Adani: "Il Napoli non ha tirato in porta ma non è proprio partita alcuna azione: avete visto gli errori in impostazione?"

Ultime notizie SSC Napoli - Durante la nuova Domenica Sportiva, Daniele Adani, con l’aiuto delle immagini, mostra tutti gli errori dei calciatori del Napoli nel match perso con la Lazio, in particolare in fase di impostazione:

“Allora, io vi faccio vedere una lavagna brutta, noiosa e deprimente. Preparatevi: un disastro. Perché questo è stato il Napoli.

Guardate Buongiorno in occasione del rigore. Calcia addosso a Noslin, guardate la velocità. Poi taglia la strada, fa sedere Beukema, Lobotka rientra, gli frana addosso ed è questo calcio di rigore.

Però guardate bene la costruzione. Gli azzurri si mettono anche scaglionati bene, secondo me, abbastanza bene, però vedi la Lazio: gli sta davanti, costruisce un piccolo castello difensivo, no? Andando ad ostruire le linee di passaggio.

Anche Olivera non trova il varco. Guardate anche da dietro, perché sono questi gli errori, secondo me, che deprimono. Olivera: ci prova a mettere palla imbucata, intercettata.

Ecco, guardate come gioca il Napoli: basso ritmo. Qua l’altro centrale dalla parte opposta, Beukema intercettato, e riparte la Lazio, che poi vanifica nella costruzione.

Di nuovo Olivera dall’altra parte, palla sull’esterno, si alza Spinazzola: intercettato. È stato così, ragazzi, sempre. Quindi è vero che il Napoli non ha tirato, non è proprio mai uscito in maniera pulita, non ha messo mai in condizione nemmeno gli attaccanti e quindi la Lazio, al palleggio, con la qualità della sua squadra, soprattutto con le idee di Sarri.

Ancora una volta McTominay tergiversa, non trova spazio, lo smarcamento non c’è, le linee sono chiuse.

Arriva palla a Politano di prima nello spazio a chi? Quattro giocatori che chiudono, gli rimane la palla lunga a chi? A nessuno. E Hojlund che allarga le braccia e gli dice: ‘Guardami, ti sono venuto incontro’.

Questo è stato il Napoli ieri, eh.”