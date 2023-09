Gazzetta - Rinnovo Osimhen, azzerata la posizione delle due parti: lo scenario

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, non è che il comunicato della SSC Napoli sulla storia social che ha coinvolto Osimhen, cambierà molto la situazione legata al futuro del numero 9 in azzurro. Le parti si daranno un nuovo appuntamento fermo restando che questa estate i contatti si sono interrotti davanti all'offerta di ADL: 10 milioni d'ingaggio con clausola da 150 milioni. Ci sarebbe poi, si legge sul quotidiano, la questione legata ai diritti d'immagine.

Rinnovo Napoli Osimhen, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: