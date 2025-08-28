Legame Elmas, ha detto no a ogni destinazione per tornare a sentirsi ancora una volta napoletano

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha ormai definito l'acquisto di Elmas e si aspettano le prossime ore per visite mediche e annuncio ufficiale. Un'affare che è stato possibile grazie alla volontà decisa del calciatore di voler tornare in azzurro.

Elmas aveva lasciato Napoli a dicembre 2023, quasi a sorpresa. Non tanto per il trasferimento in sé, visto il desiderio di giocare con continuità dopo lo scudetto vinto. Ma perché il Napoli chiuse l'operazione con il Lipsia ancor prima dell'apertura del mercato e con impegni ufficiali da giocare durante le feste. Sembrò quasi una fuga, ma in realtà il macedone è sempre rimasto legato a città e tifosi. E anche alla maglia.

Sui suoi social, infatti, non ha mai cambiato la foto profilo, che lo ritrae mentre bacia la coppa scudetto vinta nell'anno di Spalletti. Quello in cui a tutti è stata chiara l'importanza di Elmas nel gruppo azzurro: jolly offensivo prezioso, all'epoca spesso vice Kvara ma anche vice Zielinski. Praticamente, l'uomo di qualità in uscita dalla panchina. Un ruolo che magari stava stretto a Eljif, che adesso potrebbe diventare una risorsa in più anche per Conte. Che lo aspetta, spinge per averlo. Perché per gli uomini di qualità c'è sempre spazio. A maggior ragione se hanno già Napoli nel cuore. Elmas ha detto no a ogni altra destinazione: aspetta solo il via libera per sentirsi ancora napoletano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.