Gazzetta - Garcia è l'unico del Napoli ad esprimere pubblicamente solidarietà a Osimhen per la clip su TikTok

Ultime notizie Napoli - Un gol all’Udinese il 4 maggio ha fatto esultare una città per lo scudetto. Un altro gol all’Udinese, ieri, spinge tutto lo stadio a cantare con convinzione «I campioni dell’Italia siamo noi». Victor Osimhen ha riacceso la fiamma della passione, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Garcia ritrova Osimhen

Dopo poco più di un’ora Garcia lo sostituisce e stavolta fa la cosa giusta, perché il Napoli sta dominando:

"Victor non è mai contento di uscire ma lo fa rispettosamente con i compagni e l’allenatore, a cui stringe la mano, quasi a voler dimostrare che lui a Bologna si era arrabbiato per la squadra, perché voleva vincere, e non per egoismo.

Dice a fine gara Garcia: «Con Osimhen ci siamo parlati dopo Bologna. Durante questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato a trovare serenità e tranquillità, ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove gli piace stare».

Sottolinea l’allenatore, che diventa l’unico ad esprimere pubblicamente solidarietà a Victor per quella clip davvero maldestra"